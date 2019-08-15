مطالبات بعودة إتحاد مزارعي السودان

الخليج 365 : طالبت اوساط زراعية بعودة قانون النقابات القديم وازالة التنظيمات الزراعية الحالية. ودعا المهندس الزراعي عمار بشير الي تفعيل أداء وقانون اتحاد مزارعي السودان ومراجعته والعوده اليه. وذكر في تصريح لـ”سونا” انه لا يؤيد قانون تنظيمات مهن الانتاج الزراعي والحيواني.. وشاركه في الرأي عضو سابق في اتحاد المزارعين المزارع غريق كمبال الذي قال ان التنظيمات الحالية.

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