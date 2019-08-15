واشنطن تحظر دخول رئيس المخابرات السودانية السابق «بسبب التعذيب»

وترأس قوش جهاز الأمن والمخابرات الوطني حتى استقالته في أبريل (نيسان) هذا العام، بعد يومين من إطاحة المجلس العسكري للرئيس عمر البشير وتسلمه السلطة إثر أشهر من الاحتجاجات الشعبية التي عمت البلاد.
وأعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أن وزارته «تملك معلومات موثوقة حول تورط صلاح قوش بممارسة التعذيب خلال فترة عمله رئيساً لجهاز المخابرات».
وقال بومبيو إن قوش، واسمه الكامل صلاح عبد الله محمد صالح، غير مؤهل لدخول الولايات المتحدة مع زوجته وابنته.
وأضاف في بيان: «ننضم إلى الشعب السوداني في دعوته لتشكيل حكومة انتقالية يقودها مدنيون وتختلف بشكل جذري عن نظام البشير، خاصة فيما يتعلق بحقوق الإنسان».
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