عمران خان يحذر من “مذبحة وتطهير عرقي للمسلمين في كشمير”… ويهدد الهند بالقتال الي اخر نفس

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

حذر رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، الخميس، من خطر تعرض المسلمين في كشمير إلى “مذبحة وتطهير عرقي”.

وتوعد عمران خان الهند بالرد على أي عدوان على الجانب الباكستاني من كشمير، تزامنا مع تصاعد الأحداث إثر إلغاء نيودلهي للحكم الذاتي في الجزء الهندي من كشمير.

وغرد عمران خان، عبر حسابه على تويتر: “في كشمير المحتلة من الهند، 12 يوما من حظر التجول، وإرسال قوات إضافية إلى منطقة فيها تواجد عسكري كبير بالفعل، وانقطاع كامل للاتصالات، مع سابقة (رئيس وزراء الهند ناريندرا) مودي في التطهير العرقي للمسلمين في ولاية غوجارات”، مشيرا إلى أعمال العنف التي وقعت في الولاية عام 2002 بين الهندوس المسلمين عندما كان يحكمها مودي.

وأضاف رئيس وزراء باكستان: “هل سيشهد العالم بصمت على مذبحة أخرى وتطهير عرقي للمسلمين في كشمير المحتلة من الهند، مثلما حدث في مذبحة سربرنيتشا (التي وقعت في البوسنة عام 1995)”.

وأكمل: “أريد أن أحذر المجتمع الدولي من أنه إذا سمح بحدوث ذلك فستكون هناك تداعيات وردود فعل في العالم الإسلامي تدفع نحو التطرف والعنف”.

يذكر أن عمران خان قام بزيارة الجانب الباكستاني من كشمير، يوم الأربعاء الماضي، كاشفا عن امتلاك الجيش الباكستاني معلومات بشأن تخطيط الهند للقيام بشيء في كشمير الباكستانية.

سبوتنيك