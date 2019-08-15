إنهيار نحو 240 منزلاً جراء الامطار بجبرة الشيخ…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشف المهندس الصافي الخير أحمد؛ المدير العام لوزارة البنى التحتية والتنمية العمرانية رئيس غرفة طوارئ الخريف بولاية شمال كردفان عن أن السيول التي اجتاحت قرية ام نبق المر بمحلية جبرة الشيخ أدت الى انهيار 240 منزلا، وقال الصافي – خلال التقرير الذي قدمه لغرفة طوارئ العيد التي انعقدت اليوم بأمانة الحكومة بالأبيض برئاسة الأستاذ موسى علي إبراهيم أمين عام حكومة الولاية – إن هناك اتصالات تمت مع مفوضية العون الإنساني والمنظمات الطوعية لتوفير معينات ومتطلبات الإيواء من مشمعات وخيام.

وقامت غرفة طوارئ العيد برئاسة الأمين العام للحكومة الولاية بزيارات ميدانية الى عدد من محطات توزيع الوقود بمدينة الأبيض وقفت من خلالها على حجم الوارد من البنزين خلال عطلة العيد؛ وأبدت عددا من الملاحظات التي تسهم في محاربة الظواهر السلبية الخاصة بتوزيع الوقود، كما اطمأنت الغرفة على مستوى حملات النظافة وإصحاح البيئة وعمليات إزالة المخلفات المتراكمة بسوق الأبيض الكبير، كما وقفت على التدابير التي قامت بها غرفة طوارئ الخريف للحد من الأضرار التي قد تنجم من جراء السيول والأمطار