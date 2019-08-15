(١٦) لاعبا فقط يغادرون.. الكوكي لن يغادر مع بعثة الهلال لكوستي اليوم

الخليج 365 :

أجرى فريق كرة القدم الأول بنادي الهلال مساء امس بملعبه في امدرمان مران تكتيكي قوي متعدد الأغراض تأهبا لمواجهة فريق الرابطة كوستي عصر الجمعة في إفتتاح مباريات الدوري الممتاز ومواجهة فريق الوصل الإماراتي في

البطولة العربية للاندية التي تحمل اسم كأس الملك محمد السادس، وقسم الجهاز الفني للهلال بقيادة التونسي نبيل الكوكي اللاعبين لعدة مجموعات وأخضعهم لتدريبات بدنية وفنية تكتيكية متنوعة شهدت ظهور جميع اللاعبين بروح معنوية عالية.

هذا وقد تقرر أن تغادر بعثة الهلال إلى مدينة كوستي صباح اليوم الخميس ببعثة يترأسها الدكتور حسن علي عيسى الأمين العام المكلف لمجلس الهلال وتضم البعثة (16) لاعبا فقط معظمهم من العناصر الشبابية، وسيرافقهم لكوستي المدرب العام صلاح محمد آدم فيما ستغادر بعثة الهلال إلى الإمارات العربية المتحدة على دفعتين حيث ستغادر الدفعة الأولى مساء اليوم وستلحق بقية العناصر الآخرى بالبعثة في دبي عقب مواجهة الرابطة كوستي.

تجدر الإشارة إليه أن المدير الفني التونسي نبيل الكوكي قد طالب بخوض لقاء الرابطة كوستي بالبدائل والعناصر الشبابية لتخفيف الضغط الواقع على اللاعبين، خصوصا وأن الهلال تنتظره مواجهة مهمة مساء الثلاثاء أمام الوصل الإماراتي بملعب زعبيل.