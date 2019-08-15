قوش مجرم ولن ننخدع لامريكا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

خاص الخليج 365

تناقل عدد من النشطاء على نطاق واسع خبرا عن منع السلطات الأمريكية للفريق صلاح قوش وعائلته من دخول الاراضى الامريكية لتورطه في انتهاكات حقوق الإنسان والتعذيب خلال تقلده منصب مدير الحهاز (بحسب ما ذكره الخبر)

يقول الخبر :

منعت الإدارة الأمريكية الأربعاء مدير جهاز الأمن والمخابرات السابق صلاح عبد الله من دخول أراضيها.

وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في تغريدة له إنه بموجب صلاحياته ولتورط صلاح قوش في انتهاكات جسيمة في حقوق الإنسان أصدر قراراً بمنعه وعائلته (زوجته عواطف وابنته شيماء) من دخول الولايات المتحدة.

وأشارت الخارجية في بيان، إلى أن لدى الإدارة الأمريكية معلومات موثوقة تفيد بأن صلاح قوش كان متورطًا في التعذيب أثناء فترة رئاسته لجهاز الأمن والمخابرات الوطني.

وأوضح البيان أن المادة 7031 (ج) تنص على أنه في الحالات التي يكون فيها لوزير الخارجية معلومات موثوقة عن تورط مسؤولين أجانب في فساد كبير أو انتهاك جسيم لحقوق الإنسان ، فإن هؤلاء الأفراد وأفراد أسرهم غير مؤهلين لدخول الولايات المتحدة.

وقالت الخارجية الأمريكية إن منع صلاح قوش وعائلته يؤكد دعمهم لمساءلة المتورطين في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وأنهم ينضمون بذلك للشعب السوداني في دعوته إلى حكومة انتقالية ذات قيادة مدنية حقيقية وتختلف أساسًا عن نظام البشير ، وخاصة فيما يتعلق بحماية حقوق الإنسان.

انظروا ايها الاحبة الى الخبر والتبرير الامريكى وكأن الامريكان حريصون على حقوق الإنسان وملاحقة المجرمين المتورطين فى هذه الانتهاكات.

نحن لاندافع عن قوش ولانراه يستحق التعاطف معه ولانشك فى مسؤوليته عن دماء اريقت ومظالم ارتكبت وجرائم بشعة شهدتها بلادنا ايام حكم الطاغية المعزول وزمرته المجرمين – لا اعادهم الله – وندعو الى محاكمة قوش وكل مجرمى الانقاذ والمتورطين فى مظالمها وموبقاتها لكننا فى نفس الوقت واحقاقا للحق نقول ان امريكا لن تخدعنا وهى غير مؤهلة سياسيا واخلاقيا للحديث عن جرائم التعدى على حقوق الانسان ولاامكانية لنسمع لها عن رعاية القانون ومناهضة التعذيب وهى – الادارة الامريكية – المتورطة من رأسها الى أخمص قدميها فى جرائم التعذيب وانتهاك حقوق الانسان واحتلال الدول وقتل الابرياء ومساندة الطغاة المستبدين وعقد اوثق التحالفات مع العتاة المجرمين الذين لم يراعوا حرمة ولم يتورعوا عن ارتكاب جريمة مهما كبرت، ولو لم تكن امريكا على حلف الا مع اسرائيل والسعودية والبحرين وغيرها من الحكومات المستبدة الظالمة لكفى هذا سببا نسكتها به فكيف وهى الممارسة للقتل والتعذيب وانتهاك القانون داخل اراضيها وفى العديد من بقاع العالم.