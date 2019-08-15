شهادة تسر الصديق وتغيظ العدى.. بقلم محمد عبد الله

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

فى ذكرى نصر تموز (كما يسميه اللبنانيون) على العدو الصهيونى المتغطرس واذلاله وتغيير المعادلات التى كانت سائدة فى المنطقة من علو كعب اسرائيل وخوف العرب من منازلتها ، مع هذه الذكرى التى تدخل اليوم عامها الثالث عشر مازالت المقاومة على العهد بها حامية للارض رادعة للعدو يشهد لها بذلك الموالف والمخالف .

واليوم والعدو فى اضعف حالاته والمقاومة ( كامل المحور ) فى جهوزية تامة وفى افضل حالاتها منذ تاسيسها فان العدو هو الذى يعيش الرعب والارتباك ويعمل الف حساب لاى خطأ قد يقع فيه يعود عليه بالوبال وسوء المآل .

ومن أشد الكلام قسوة على العدو ومناصريه ككل شهادة القائد العام لحرس الثورة الاسلامية فى إيران اللواء حسين سلامي فى وصف قدرات حزب الله ، اذ ان السيد سلامى قال إن “حزب الله” اكتسب قدرات في سوريا تمكنه من القضاء على إسرائيل وحده في أي حرب محتملة.

ونقلت رويترز عن سلامى فى تصريحات له الاربعاء هذا الكلام وهى شهادة يعتز بها حزب الله وتغيظ الصهاينة الانجاس وتبث فيهم الرعب .

وبقراءة لمسار الاحداث فى المنطقة نجد ان امريكا هى الخاسر الاكبر بفعل سياساتها الخاطئة الرعناء وسعيها الى فرض ارادتها بالقوة على الشعوب وحملهم على الخضوع لها ، فالحرب الكونية على سوريا كانت تهدف بشكل اساسى الى فرض سيطرة اسرائيل على المنطقة واخضاع الكل لنفوذها ، وقد استخدم الاستكبار ادواته من التكفيريين وعموم العملاء الذين جندهم لكسر العمود الفقرى للمقاومة حتى يصل الى مبتغاه ويعلى من مكانة اسرائيل وذلك بالتعاون مع بعض الحكام العرب والمسلمين ممن تماهوا مع المشروع الصهيو امريكى وخانوا امتهم وقضاياها المحقة العادلة وفى مقدمتها القضية الفلسطينية التى يعتبر محور المقاومة المتبنى لها والداعم لجهاد الفلسطينيين والساعى الى اجتثاث اسرائيل من الوجود ، وهدفت الحرب على سوريا الى كسر المقاومة وانهاء اى تهديد لاسرائيل لكن المقاومة كانت حاضرة وخاضت اشرس المعارك دون التباس فى الرؤية او ضبابية فى تحديد الهدف وقدمت اغلى التضحيات وبحمد الله سبحانه تعالى وتوفيقه وبفضل تضحيات المجاهدين وصمودهم وتصميمهم على بلوغ الهدف وتحقيق الغاية تحقق النصر وانكسر زحف العدو وخرجت سوريا قوية ثابتة واكتسب حزب الله خبرات كبرى وخاض تجارب على درجة عالية من الاهمية وابلى بلاء حسنا وتمكن من تحقيق نتائج طيبة جدا على الارض ، وبالميزان العسكرى فان حزب بشكل خاص والمحور عموما هو المنتصر فى سوريا وهذا الامر جعل الحزب الان افضل من اى وقت مضى منذ تأسيسه تسليحا وتدريبا وتجارب وجهوزية واصبح العدو يدرك جيدا واكثر من اى وقت مضى ان اى حماقة يرتكبها قد تعجل بتفككه ، وهذا ما اكد عليه قائد الحرس الثورى الايرانى بقوله ان حزب الله قادر لوحده على هزيمة اسرائيل وازالتها من الوجود والصهاينة يعرفون ذلك جيدا والغرب يعرف ذلك لذا يخشون الدخول فى اى حرب شاملة الان مع المحور فليت قومى يعلمون وليتهم ان علموا رتبوا على الامر مقتضاه.