قاضية أمريكية تأمر أحد الائمة بدفع 2.55 مليون دولار لامرأة في قضية تحرش جنسي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أمرت قاضية أمريكية في ولاية تكساس أحد الأئمة بدفع 2.55 مليون دولار لامراة في دعوى سوء سلوك جنسي.

وبحسب ما ورد، فقد أمرت القاضية رجل الدين المسلم في تكساس بدفع 2.55 مليون دولار في الدعوى، حيث قضت قاضية المحكمة الجزئية، إيميلي توبولوفسكي، بأن الإمام ضياء الحق شيخ (50 عاماً) سيُطلب منه دفع المال بسبب الألم النفسي والعقلي والأضرار الأخرى، التي لحقت بالضحية، حسبما ذكرت صحيفة “دالاس مورننغ نيوز”.

وقال شيخ إنه يعتقد أن الحكم كان “خاطئاً”، وأضاف: “لسوء الحظ، لا تميل بعض الدعاوى إلى الحقيقة في هذا البلد دائماً”.

وأضاف: “في بعض الحالات، يتعلق الأمر بالقدر الذي تتحمله القدرة المالية، وما إذا كان لدى المرء تمثيل قانوني جيد”.

وأكد شيخ في حديث مع “دالاس مورننغ نيوز” أنه يفكر في استئناف القضية، مؤكداً أنه سيمثل نفسه في نهاية الدعوى بعد إقالة محاميه لأسباب مالية.

وكشف شيخ أن “الاحتمالات” كانت مكدسة ضده في القضية.

وقالت المحامية سوزان آدامز، التي مثلت الضحية المزعومة، إن الحكم “يوفر العدالة والأمل، ليس لها فحسب، بل للناجين الآخرين من سوء المعاملة”.

وبحسب ما ورد، فقد تم اتهام شيخ في الدعوى المقدمة باستغلال المرأة جنسياً، بعد أن بلغت الثامنة عشرة من عمرها، اثناء تزويدها بخدمات الصحة العقلية.

وذكرت تقارير محلية أن شيخ استقال من منصبه.

القدس العربي