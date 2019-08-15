أولتراس الهلال يتغني بأهازيج الثورة وتترحم على الشهداء في الملعب

الخليج 365 :

انتشر مقطع فيديو في مواقع التواصل الاجتماعي وخصوصا موقع فيس بوك لأولتراس نادي الهلال السوداني وهم يتغنون باغاني الثورة .

ووجد الفيديو تفاعل واسع من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي , حيث رفع جمهور الاولتراس لافته مكتوب عليها “شهدائنا ما ماتو” وهو الهتاف المشعور في الثورة الاخيرة في نعي الشهداء .

وبحسب متابعات محرر (كوش نيوز) فقد بداء الاولتراس المعروف باسم (الاسود الزرقاء) الهتاف المحبب لجمهور نادي الهلال “نادي الحركة الوطنية” ومن ثم الهتاف للشهداء ومن بعد ذلك الهتاف بالحرية .

وقام الاولتراس المشهور ايضا باسم (الكورفا نورد) دلالة للعرضة شمال باداء العديد من الاغنيات للنادي والشهداء والثورة .