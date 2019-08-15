ليفربول بطلاً للسوبر الأوروبي

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الخليج 365 :
توّج ليفربول بلقب كأس السوبر الأوروبية عقب فوزه بركلات الترجيح (5-4) على تشيلسي وذلك إثر انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 2-2 الوقت الأصلي (1-1) اليوم”الأربعاء” في كأس السوبر الأوروبية الذي أقيم في إسطنبول.
وترجم تشيلسي أفضليته في الشوط الأول من خلال تسجيله هدف الافتتاح بفضل الفرنسي جيرو (36).
وردّ ليفربول في الشوط الثاني بعد إشراك البرازيلي فيرمينيو الذي لعب دوراً مؤثراً في تغيير أداء الريدز، إذ أسهم بهدف التعديل الذي حمل توقيع السنغالي ساديو مانيه (48).
وعاد مانيه ليترجم تمريرة أخرى من فيرمينيو وهذه المرة في الشوط الإضافي الأول (95) لكن الإيطالي جورجينيو عدّل من ركلة جزاء (101).
وسجّل من ركلات الترجيح لصالح ليفربول فيرمينيو، فابينيو، أوريغي، أرنولد، صلاح.
ولصالح تشيلسي جورجينيو، باركلي، مونت، ايمرسون وأضاع أبراهام.
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