مسؤول سابق يتوقع ارتفاعاً مضطرداً في أسعار المواشي بالبلاد

الخليج 365 :

توقع المقررالسابق لشعبة الماشية السودانية خالد الوافي ان تشهد الايام المقبلة ارتفاعاً مضطردا في اسعار المواشي في السودان في ظل شح الصادر واستمرار السياسات الحكومية الخاطئه تجاه القطاع وعدم تطبيق القانون على كل من خالف سياسات الصادر .

وكشف عن قلة المعروض من المواشي في معظم الولايات السودانية .

وحمل وافي ارتفاع اسعار المواشي الى استمرارالسياسات الحكومية السابقة وفشل بنك السودان في تطبيق الاجراءات القانونية تجاه المخالفين لحصائل الصادر وتساءل عن الوعود التي اطلقت من قبل في تخفيض اسعار الخراف للاضحيه هذا الموسم ، وطالب الحكومة بالحلول الجذرية لمعالجة المشاكل والعقبات التي تعترض وصول المواشي من مناطق الانتاج الى مواقع الاستهلاك .

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وابان ان السوق الداخلي يتاثر بإرتفاع أسعار المواشي في مناطق الصادر والإنتاج وإرتفاع أسعار اللحوم داخلياً الذي وصفه بانه واقع غريب يشير إلى أن هناك شئ غير طبيعي يحدث في قطاع الصادر. وعزا ذلك الى الممارسات التي تتم في عملية التصدير والقائمين عليها وتدوير العملة وضعف السياسات والرقابة على البنوك التجارية مما أدى كل ذلك إلى إهدار العائدات وإغراق الأسواق الخارجية بمواشي قيمة .

وتطرق سيادته الي الرسوم الحكومية و الممارسات والأساليب التي يتم التحايل من خلالها في عملية الإجراءات البيطرية والشحن. وقال ان إشكالية الرسوم بشقيها القانوني وغير القانوني هي من أكبر المعوقات التي تؤثر في صادرات السودان للدول العربية سواء في الماشية الحية أو اللحوم وقال في تصريح (لسونا) انه من أكبر الأخطاء التي ارتكبها المجلس العسكري وهو إرجاع الاتحادات والغرف والشعب بعد حلها وهي أكبر مخرب للاقتصاد الوطني وطالب بوقف ذبح اناث الماشية .

واكد ان صادر الثروة الحيوانية يمثل ركيزة أساسية للإقتصاد الوطني ولاشك أن هناك كثير من الدول التي تنافسنا على السوق السعودي وبقية أسواق الخليج منها سيطرة المواشي الصومالية والكرواتية والصينية والإثيوبية.