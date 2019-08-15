مداهمة مزرعة ونهب كميات من الخراف والأبقار

تقدم أحد المواطنين بموجب عريضة ببلاغ إلى شرطة سنار أفاد في بلاغه بأن سبعة متهمين قاموا بالدخول إلى إحدى المزارع بدائرة الاختصاص، أثنان منهم يحملان أسلحة كلاش وتمكنوا من الاعتداء على العاملين بالمزرعة، وتحت تهديد السلاح والضرب قاموا بنهب خمسة وعشرين رأساً من الخراف وعشرة من الثيران والعجول، وتحركوا بها إلى جهة غير معلومة.

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وبعد تدوين البلاغ قام المتحري وعدد من أفراد المباحث بزيارة المزرعة والتحري مع العمال الذين أدلوا بأوصاف المتهمين. ويتابع المتحري بحسب صحيفة الدار، الإجراءات وتكليف أفراد المباحث بمتابعة خط سير الجناة من أجل إرجاع المسروقات.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)