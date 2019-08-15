أمريكا تحظر دخول صلاح قوش لانتهاكه حقوق الإنسان بالسودان

التاريخ: 15-أغسطس-2019
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أدرجت الولايات المتحدة الرئيس السابق لجهاز المخابرات السوداني صلاح قوش وأفرادا من أسرته على قائمة الممنوعين من دخول الأراضي الأميركية.
وأوضحت الخارجية الأميركية -في بيان- أن هذا الإجراء يأتي على خلفية تورط قوش في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
وقالت إن لديها معلومات موثوقة تفيد بتورط قوش في عمليات تعذيب أثناء فترة رئاسته جهاز المخابرات السوداني.
وبحسب الجزيرة نت طالبت الخارجية الأميركية بتسليم الحكم في السودان إلى حكومة انتقالية بقيادة مدنية حقيقية مختلفة عن نظام عمر البشير.
الخرطوم(أخبار الخليج 365)
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