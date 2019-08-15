سائق أجرة يهرب بمهندسة للمرخيات

التاريخ: 15-أغسطس-2019 فى : حوادث 18 مشاهدة Advertisements تلقى قسم شرطة سوق ليبيا بلاغاً من إحدى المهندسات، أفادت في بلاغها بأنها قامت بالاتفاق مع سائق عربة أجرة لإيصالها من الخرطوم إلى منطقة البنك العقاري بأم درمان، وأثناء سيرهم قام بتأمين الأبواب والاتجاه بالعربة إلى ناحية جبال المرخيات، وهنالك تعدى عليها بالضرب ونهبها ثلاثة غوائش ذهبية وسلسل، وتمكن من الفرار إلى جهة غير معلومة، وبعد تدوين البلاغ أدلت المهندسة بأوصاف المتهم واخضاعها للتحري بواسطة شعبة المباحث بالقسم التي تولت ملف البلاغ بحثاً عن السائق الهارب، بحسب صحيفة الدار. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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