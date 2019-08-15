القيادي ياسر عرمان: لم نلتقِ أبداً برموز النظام السابق

التاريخ: 15-أغسطس-2019 فى : أخبار 26 مشاهدة Advertisements أكد القيادي البارز في الجبهة الثورية ياسر عرمان بأنهم لم يلتقوا قط بأحد من رموز النظام السابق بعد قيام الثورة الشبابية ضد نظام المخلوع “البشير”، موضحاً بأن بعض الأشخاص يطلقون الشائعات حول التقاء “الجبهة الثورية” برموز النظام السابق لتشويه الجبهة الثورية و”قوى الحرية والتغيير”، مؤكداً بحسب صحيفة الدار، بأنهم ماضون في تحقيق أهداف الشعب السوداني بإيقاف صوت البندقية للأبد وخلق جواً معافاً ووطناً سالماً حتى يتحقق الأمن والاستقرار في كل ربوع سوداننا الحبيب، لينعم إنسان السودان بخيرات وطنه المعطاء. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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