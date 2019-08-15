رسالة هامة من رئيس المجلس العسكري بشأن حماية البلاد

أكد رئيس المجلس العسكري السوداني، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، أن القوات المسلحة قادرة على حماية التحول لحكم ديمقراطي في البلاد، والحفاظ على أهداف الثورة المجيدة.

وقال البرهان، في كلمة بمناسبة الاحتفال بالعيد الـ65 للقوات المسلحة السودانية، إن أفراد القوات المسلحة يسطرون في هذه المرحلة الملاحم والبطولات في السودان، مثنيا على دورهم في تلك الفترة في حفظ الأمن والاستقرار في البلاد.