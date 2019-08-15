وقال البرهان، في كلمة بمناسبة الاحتفال بالعيد الـ65 للقوات المسلحة السودانية، إن أفراد القوات المسلحة يسطرون في هذه المرحلة الملاحم والبطولات في السودان، مثنيا على دورهم في تلك الفترة في حفظ الأمن والاستقرار في البلاد.
كانت هذه تفاصيل خبر رسالة هامة من رئيس المجلس العسكري بشأن حماية البلاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.