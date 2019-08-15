الارشيف / اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

رسالة هامة من رئيس المجلس العسكري بشأن حماية البلاد

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements
أكد رئيس المجلس العسكري السوداني، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، أن القوات المسلحة قادرة على حماية التحول لحكم ديمقراطي في البلاد، والحفاظ على أهداف الثورة المجيدة.

وقال البرهان، في كلمة بمناسبة الاحتفال بالعيد الـ65 للقوات المسلحة السودانية، إن أفراد القوات المسلحة يسطرون في هذه المرحلة الملاحم والبطولات في السودان، مثنيا على دورهم في تلك الفترة في حفظ الأمن والاستقرار في البلاد.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رسالة هامة من رئيس المجلس العسكري بشأن حماية البلاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا