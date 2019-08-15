مقتل فتاة اثناء جريمة اغتصاب بشعة بالحصاحيصا…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

اقدم شخص الى ارتكاب جريمة بشعة بحق فتاتين بولاية الجزيرة بوسط السودان حيث قام بالتحرش جنسيا باحداهما وعند اعتراضها قام بقتلها وكذلك قام بالاعتداء على الاخرى .

ووفق جريدة الدار فقد تلقت شرطة محلية الحصاحيصا بلاغاً من أحد المواطنين أفاد في بلاغه بأن أحد المتهمين قام بالتحرش بشقيقته إلا أنها قاومت ليقوم بالتعدي عليها بآلة حادة أثناء مقاومتها مما أدى لمقتلها كما قام بالتعدي على فتاة أخرى مسبباً لها الجراح العمد وذلك داخل مزرعة بدائرة الاختصاص. قامت على إثره الشرطة بزيارة مكان الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحويل جثمان المتوفاة إلى المستشفى لتحديد أسباب الوفاة، وتسليم الجثمان لأسرتها بعد اكتمال الإجراءات القانونية. كما حجزت المصابة بالمستشفى لتلقي العلاج، وتدوين بلاغات في مواجهة المتهم.