واشنطن تحظر دخول قوش لأراضيها…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

حظرت الولايات المتحدة الأمريكية، الخميس، دخول مدير المخابرات السوداني السابق، صلاح عبدالله “قوش” وأسرته إلى أراضيها بسبب تورطه في انتهاكات لحقوق الإنسان.

وذكر بيان لوزارة الخارجية الأمريكية أن “لدى الإدارة معلومات موثوقة تفيد بأن صلاح قوش كان متورطًا في التعذيب أثناء فترة رئاسته لجهاز الأمن والمخابرات الوطني”.

ولفت إلى أنه في الحالات التي يكون فيها لوزير الخارجية الأمريكي معلومات موثوقة عن تورط مسؤولين أجانب في فساد كبير أو انتهاك جسيم لحقوق الإنسان، فإن هؤلاء الأفراد وأفراد أسرهم المباشرين غير مؤهلين لدخول الولايات المتحدة. المادة السابقة عناوين الاخبار السياسية والرياضية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم الخميس 15 أغسطس 2019م المقالة القادمة مقتل فتاة اثناء جريمة اغتصاب بشعة بالحصاحيصا…

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