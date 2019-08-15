شطارة: لن تبقى منطقة في عدن والجنوب آمنة للإرهابيين بعد اليوم

قال عضو هيئة رئاسة الانتقالي الجنوبي لطفي شطارة، لن تبقى منطقة في عدن والجنوب آمنة للأرهابيين والمجرمين والخارجين عن القانون ، بعد اليوم .
وأكد عضو هيئة رئاسة الانتقالي الجنوبي أن مرحلة البلطجة السياسية والأمنية أنتهت .. داعيا الجميع الى الثقة بقيادة المجلس الانتقالي الجنوبي.
واضاف عضو هيئة رئاسة الانتقالي الجنوبي لطفي شطارة :"أننا على أعتاب مرحلة جديدة لا أحد فوق القانون والأمن خط أحمر".
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