العميد أحمد محمد بامعلم: الإدارة الجنوبية قادرة على تحرير مؤسسات الجنوب من الفساد

قال العميد أحمد محمد بامعلم، عضو هيئة رئاسة المجلس الإنتقالي الجنوبي، عضو هيئة رئاسة مؤتمر حضرموت الجامع، إن الإرادة الشعبية الجنوبية هي الرهان القوي.

وأوضح في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" "ومثلما استطاعت تحرير الجنوب من مليشيات الحوثي وتطهير الجنوب من الإرهاب".

وتابع" هذه الإرادة قادرة على الانتصار وقادرة على تحرير مؤسسات الجنوب من الفساد".

واختتم "فكلما تحرك الشعب وقال كلمته بوجه العابثين كلما تغير الحال إلى الأفضل".