هاني بن بريك يعلق على زيارة رئيس الانتقالي لساحة العروض بعدن

علق نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، هاني بن بريك، على زيارة رئيس المجلس، عيدروس الزبيدي، لساحة العروض في خور مكسر بعدن، والتي من المقرر أن تحتضن مليونية النصر صباح غد الخميس.

وكتب بن بريك، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، الأربعاء،: سيدي الرئيس عيدروس الزبيدي رمز وطن وقائد شعب، يتفقد تدفق الحشود من كل الجنوب ويحيي الجماهير.

وختم بن بريك تغريدته بالقول: سلمت لوطن غدوت له أبا وأملا للخلاص.