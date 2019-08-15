الانتقالي الجنوبي يطالب بإبعاد "الإخوان" من حكومة هادي

قال المتحدث باسم المجلس الانتقالي الجنوبي، المقيم في بريطانيا، صالح النود، إن "التخلي عن السيطرة على عدن ليس مطروحاً على المائدة في الوقت الحالي".
وأضاف النود في مقابلة مع وكالة "رويترز": "نحن هناك باقون، لكننا باقون لسبب إيجابي، صونًا للاستقرار".
وقال إن السبيل الوحيد للخروج من هذا المأزق هو إخراج جميع عناصر حزب الإصلاح الإخواني الذي يعد من أركان حكومة هادي، من مراكز النفوذ كلها ومعها أي ساسة ينتمون للشمال.
وكانت قوات المجلس الانتقالي الجنوبي قد سيطرت على عدن المقر المؤقت للحكومة اليمنية المدعومة من السعودية في مطلع الأسبوع بالاستيلاء على القواعد العسكرية التابعة للحكومة.
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