ركلات الترجيح تتوج ليفربول بسوبر أوروبا وتحبط كفاح تشيلسي

توج فريق ليفربول ببطولة السوبر الأوروبي بعد التغلب على تشيلسي بركلات الترجيح (5-4) بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافية بالتعادل (2-2) في لقاء أقيم على ملعب فودافون بارك في تركيا.

جيرو تقدم لتشيلسي ثم قلب النتيجة ساديو ماني بهدفين، قبل أن يتعادل جورجينيو من ركلة جزاء.

ليفربول شارك في السوبر الأوروبي بعد تتويجه بلقب دوري أبطال أوروبا، بينما شارك تشيلسي لفوزه ببطولة الدوري الأوروبي.

ملخص المباراة

بعد بداية هادئة حصل ليفربول على ركلة ثابتة في وسط ملعب تشيلسي بالدقيقة 9 ليمرر هندرسون إلى صلاح الذي لعب عرضية أبعدها الدفاع.

ورد تشيلسي في الدقيقة 11 بهجمة مرتدة وصلت إلى اللاعب بيدرو على الجهة اليمنى ليخترق ويسدد بيسراه كرة خطيرة مرت إلى جوار القائم الأيسر.

وكاد صلاح أن يتقدم في الدقيقة 16 بعد تمريرة من شامبرلين خلف الدفاع ليتوغل النجم المصري ويسدد كرة بيسراه تصدى لها الحارس كيبا، وارتدت الكرة بانفراد إلى جيرو تحت ضغط دفاعي ليسدد أرضية ضعيفة بعيدة عن المرمى.

وردت عارضة ليفربول أخطر فرص المباراة بعد قذيفة من اللاعب بيدرو من داخل منطقة الجزاء لم ينجح الحارس أدريان في التعامل معها في الدقيقة 22.

ومرر بيدرو الكرة خلف دفاع ليفربول في الدقيقة 32 إلى كوفاسيتش لينفرد لكن قبل أن يسدد تدخل أدريان لينقض على الكرة ويبعدها من أمام لاعب تشيلسي.

وتقدم تشيلسي في الدقيقة 36 عن طريق جيرو الذي استقبل تمريرة رائعة من بوليسيتش خلف الدفاع لينفرد ويسدد أرضية بيسراه عانقت الشباك.

وسجل بوليسيتش هدفاً ثانياً لتشيلسي في الدقيقة 40 لكن أفسدت الحكمة احتفاله بعد أن استقبال رسالة من حكم الفيديو بوجود حالة تسلل.

وفي الدقيقة 48 استقبل البرازيلي البديل الكرة في منطقة جزاء تشيلسي ليمهدها إلى ماني لتمر من الحارس وتصل للسنغالي الذي سدد في الشباك معلناً عن هدف التعادل.

واستفاق تشيلسي بعد صدمة هدف الشوط الثاني المبكر وحصل على ركنية وأهدر جيرو فرصة تسجيل الهدف الثاني، لتمر الساعة الأولى منذ بداية اللقاء مع عودة الفريق الأزرق للقاء.

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وأهدر ليفربول فرصة التقدم في الدقيقة 74 بعد تسديدة من محمد صلاح من داخل منطقة الجزاء أبعدها الدفاع بعد أن مرت من الحارس، ليتابعها فان دايك بتسديدة أبعدها كيبا ثم شتت الدفاع إلى ركنية.

وفي الدقيقة 80 حصل ليفربول على ركلة ثابتة على حدود منطقة الجزاء لينفذ محمد صلاح الكرة بتسديدة قوية ارتطمت بالحائط البشري لتتحول إلى ركنية لم يستفد منها الأحمر.

وسجل مونت هدفاً ثانياً لتشيلسي في الدقيقة 83 بعد تسديدة قوية أرضية عانقت الشباك لكن الحكمة أشارت إلى حالة تسلل ليتم إلغاء الهدف.

وفي الدقيقة 95 ترجم ليفربول تفوقه في الشوط الإضافي الأول بهدف رائع بعد تمريرة من فيرمينو إلى ماني داخل منطقة الجزاء قابلها السنغالي بقذيفة مرت إلى الشباك.

وأهدر أبراهام انفراد في الدقيقة 98 بعد تمريرة وضعته منفرداً لكن تحت ضغط قوي من فان دايك ليسدد بصعوبة كرة أبعدها الحارس أدريان بنجاح.

وفي الدقيقة 101 تعادل جورجينيو من ركلة جزاء بعد عرقلة الحارس أدريان للاعب أبراهام داخل منطقة الجزاء ليعود الأزرق للقاء مجدداً.

وأضاع تشيلسي الهدف الثالث في الدقيقة 104 بعد تمريرة من بيدرو داخل منطقة الجزاء حولها أبراهام باتجاه المرمى لكنها مرت إلى جوار القائم الأيمن بقليل.

وتألق أدريان حارس ليفربول في التصدي لمحاولة مونت في الدقيقة 114 بعد تمريرة من أبراهام في مرتدة حولها بتسديدة قوية، وبعدها أهدر بيدرو فرصة الهدف القاتل بتسديدة مرت إلى جوار القائم.

ركلات الترجيح

تقدم فيرمينو لليفربول بالركلة الأولى، وتعادل جورجينو بتنفيذ الركلة الأولى لتشيلسي بنجاح، وتقدم فابينيو من جديد بالركلة الثانية لفريقه، وتصدى باركلي لتنفيذ ركلة تشيلسي الثانية ليسدد قذيفة على يسار الحارس معلناً عن التعادل الثاني في الركلات الترجيحية.

وسجل أوريجي الركلة الثالثة لليفربول رغم محاولة كيبا وتصديه للكرة قبل أن تمر إلى الشباك من فرط قوتها، وسدد مونت قذيفة جديدة في شباك أدريان ليتعادل لتشيلسي (3-3) بعد ثلاث ركلات لكل فريق.

أرنولد سدد كرة أرضية صاروحية مرت إلى شباك كيبا رغم محاولته الاقتراب من الكرة، ونفذ إيمرسون الركلة الرابعة لتشيلسي في منتصف المرمى ليتعادل للفريق الأزرق، ثم تقدم صلاح بالركلة الخامسة بتسديد الكرة على يمين كيبا الذي ذهب للزاوية المعاكسة، ونفذ أبراهام الركلة الخامسة لتشيلسي ليتصدى لها الحارس أدريان.