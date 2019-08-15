مازدا يفجرها داوية ويعلن عن اهلي شندي بطلا لممتاز هذا العام

الخليج 365 :

عبر المدرب المعروف محمد عبد الله مازدا عن سعادته باختياره مدير فني لأهلي شندي موضحا ان الثقة التي منحت له من قيل راعي الفريق الأرباب صلاح إدريس لها إبعاد كبيرة عنده وقال مازدا في حوار مع (سودانا فوق) ان الاهلي شندي يتمتع بلاعبين أصحاب مهارات فنية عالية بالإضافة الي أن معدل أعمارهم جيد جدا لكنه عاد وقال إن بعض المشاكل تواجه الان في خط الهجوم الذي به بعض النقص ومضي مازدا قائلا : كل شيء علي ما يرام هنا وكل المطلوبات متوفره وأعتقد أن الأرباب صلاح إدريس يعمل بجهده وماله من أجل خدمة الفريق وهذا يجعل نخطط بشكل واضح وصريح للقب الدوري الممتاز

وواصل مدرب المنتخب الوطني حديثه ل (سودانا فوق) موضحا كشف محمد عبد الله مازدا، المدير الفني للأهلي شندي، المنهج الفني الذي خاض به مباراته أمام مضيفه بانداري الكيني، والتي خرج منها بالتعادل السلبي في ذهاب الدوري التمهيدي لكأس الكونفيدرالية.

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وقال مازدا :”كنا نعرف جيدا، أننا نخوض المباراة ونحن لسنا في كامل الجاهزية، بسبب عدم اكتمال إعدادنا للموسم الجديد”.

وأضاف “حصلنا على معلومات كافية عن فريق بانداري، ولهذا لعبنا بتكتيك أغلق عليه المنافذ اهلي شندي عاد بنتيجة جيدة من كينيا حيث واجه بطلها في الكونفيدرالية الأفريقية وأضاف أن النتيجة سوف تقود الي الوصول الي المرحلة المقبله وأشار الي انه متفائل بأن النمور سوف تمضي بشكل جيد في الكونفدرالية.

وعن الجهاز الفني المعاون له قال ان مدير الكرة عبد المهيمن الأمين هو الدينمو المحرك للفريق بالإضافة الي انه محبوب وسط اللاعبين وكل من يعرفه وأضاف أن صبري المدرب العام يتمتع بفكر كروي جيد وحقق مع الاهلي شندي نتائج جيدة