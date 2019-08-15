ارتفاع منسوب النيل الازرق يهدد المساكن المرافق…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلن مركز الإنذار المبكر والحد من الآثار الطبيعية المتعددة التابع لمفوضية العون الإنساني معاودة منسوب النيل الأزرق في محطة الديم إلى 13.55 متراً اليوم (الأربعاء) بعد أن شهد خلال الأيام الماضية انخفاضاً في المنسوب .

وقال المركز إن الارتفاع في المنسوب يقترب من حد الفيضان العالي بفارق 27 سم مؤكداً أن المنسوب شهد ارتفاعاً مضطرداً خلال الفترة من 10 أغسطس ووصل ذروته في 12 أغسطس ليصل المستوى إلى 13.55 متراً في محطة الديم.

وأكد المركز في نشرته اليومية أن المخاطر المتوقعة حتى 18 أغسطس نتيجة لجريان السيول والأودية في كل ولايات السودان غمر للمساكن والمرافق العامة والأصول خاصة في المناطق المنخفضة في جنوب الخرطوم وبعض الأجزاء من ولاية الجزيرة .

وتوقع المركز جريان السيول القادمة من سهل البطانة في الجزيرة والخرطوم ويتوقع جريان السيول والخيران في قرب ام درمان نتيجة للأمطار في المناطق المرتفعة في شمال وغرب أم درمان .

وأكد مركز الأنذار المبكر تواصل هطول الأمطار في معظم أنحاء البلاد بمعدلات عالية إلى متوسطة في ولايات البحر الأحمر وكسلا ونهر النيل والشمالية والخرطوم والجزيرة وسنار والنيل الأزرق والنيل الأبيض وشمال وجنوب وغرب كردفان .

وتوقع أن تستمر معدلات الأمطار في الهضبة الاثيوبية من متوسطة إلى عالية خلالىالفترة حتي 18 اغسطس الامر الذي يزيد من استمرار ارتفاع مناسيب النيل الأزرق في محطة الديم.