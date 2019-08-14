حققت البورصة الأمريكية أكبر خسائر يومية في 2019، مع مخاوف الركود الاقتصادي ، وخسر "داو جونز" أكثر من 800 نقطة .
وقادت أسهم قطاع البنوك خسائر "وول ستريت" مع التحذيرات التي أطلقها سوق السندات الأمريكي بشأن الركود الاقتصادي.
واتهم الرئيس الأمريكي الفيدرالي وجيروم باول بالتسبب اضطرابات الأسواق، واصفاً انعكاس منحنى العائد بـ"المجنون"
وتتزامن خسائر البورصة الأمريكية مع بيانات صينية مخيبة للآمال حيث ارتفع الإنتاج الصناعي بأبطأ وتيرة في 17 عاماً.
وفي أكبر اقتصاد حول العالم، ارتفعت أسعار الواردات خلال الشهر الماضي بعكس التوقعات.
وعند ختام تعاملات اليوم، تراجع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنحو 3.05 بالمائة أو ما يعادل 800.4 نقطة إلى 25479.4 نقطة.
كما انخفض مؤشر "ستاندرد آند بورز" الأوسع نطاقاً بنسبة 2.9 بالمائة إلى 2840.6 نقطة، وهبط "ناسداك" بنسبة 3 بالمائة إلى 7773.9 نقطة.
وبحلول الساعة 8:06 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع مؤشر الدولار الرئيس الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.2 بالمائة عند 97.999.
كانت هذه تفاصيل خبر البورصة الأمريكية تحقق أكبر خسارة يومية في 2019 بنهاية التعاملات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.