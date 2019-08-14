وأوضح الجبوري أن"من بين المعتقلين 3 قادة يحملون الجنسية المصرية وآخر سعودي الجنسية".
ومن جانبه، قال النقيب احمد العبيدي من شرطة نينوى لوكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ)إن "اثنين من عناصر الحشد العشائري السني قتلا الاربعاء بمسدسات كاتمة للصوت في قرية العذبة التابعة لناحية الشورة 60كيلومترا جنوب الموصل من قبل عصابات مسلحة وهما في واجبهما بنقطة تفتيش".
ومازالت مناطق عديدة من محافظة نينوى، خاصة القريبة من الحدود السورية غربي البلاد تشهد نشاطاً لخلايا تنظيم داعش، التي تنفذ عمليات اختطاف وقتل وتفجيرات على الرغم من القضاء على تنظيم داعش عسكرياً في معظم مناطق البلاد.
كانت هذه تفاصيل خبر اعتقال 14 داعشياً بينهم 4 قياديين في العراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.