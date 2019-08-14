ماني يسجل هدف التعادل لليفربول أمام تشيلسي بالسوبر الأوروبي

سجل فريق ليفربول الهدف الأول بشباك تشيلسي عن طريق ساديو ماني خلال المباراة التي تجمعهما على ملعب فودافون أرينا بالعاصمة التركية إسطنبول بكأس السوبر الأوروبي، لتصبح النتيجة 1-1. وجاء هدف ليفربول عن طريق ساديو ماني في الدقيقة 45، ليعلن عن تقدم الريدز بالهدف الأول في المباراة التي يسعى خلالها رفاق النجم المصري في حصد لقب السوبر الأوروبي الرابع عبر تاريخهم.

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