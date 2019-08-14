جونسون يتهم نواب بريطانيين بالـ"تواطؤ" مع بروكسل

اتهم رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم الأربعاء، النواب البريطانيين الرافضين خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بـ"تواطؤ رهيب" مع بروكسل.
وأكد بوريس جونسون أن "تواطؤ" أولئك النواب من شأنه أن يدفع البلاد باتجاه الخروج من الاتحاد من دون اتفاق.
ورد جونسون على تساؤلات مطروحة من عامة الشعب في بث مباشر على "فيسبوك"، حيث قال إنه على بروكسل تقديم تنازلات لتفادي خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق أكتوبر.
وجاءت تصريحات جونسون بعيد انتقاد وزير المال البريطاني السابق، فيليب هاموند، المقاربة "المدمرة" التي يعتمدها رئيس الوزراء إزاء المفاوضات، متهما إياه برفع سقف المطالب إلى حد يستحيل معه تلبيتها، وذلك بمطالبته بـ"سحب كامل" للفقرة المثيرة للجدل حول الحدود في إيرلندا.
وصرح جونسون: "هناك تواطؤ رهيب يجري بين من يعتقدون أنهم قادرون على وقف مسار (بريكست) في البرلمان وأصدقائنا الأوروبيين"، وأضاف أنهم لا يقدمون أي تنازل على الإطلاق فيما يتعلق باتفاق الانسحاب لأنهم لا يزالون يعتقدون أنه يمكن وقف مسار "بريكست" في البرلمان.
وشدد رئيس الوزراء البريطاني على أنه كلما طال هذا الأمر، أصبحت لندن أكثر فأكثر مجبرة على الخروج من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق.
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