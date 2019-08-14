3 % تراجع في أسعار النفط عند تسوية التعاملات اليوم الأربعاء

في حين استقر إنتاج الولايات المتحدة النفطي خلال الأسبوع الماضي عند 12.300 مليون برميل يومياً.
وكانت أسعار النفط سجلت مكاسب أمس بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتأجيل تطبيق تعريفات جمركية ضد منتجات صينية إلى منتصف ديسمبر/كانون الأول بدلاً من بداية الشهر المقبل..
وعند التسوية، تراجع سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم سبتمبر بنسبة 3.3 بالمائة عند 55.23 دولار للبرميل.
وبحلول الساعة 6:45 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفض سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم أكتوبر بنحو 3.2 بالمائة إلى 59.31 دولار للبرميل
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