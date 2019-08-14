إيران تتجه لإنشاء وزارة ثانية لمراقبة "التواصل الاجتماعي"

اعترف وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي في إيران، بالتجسس على شبكات التواصل الاجتماعي، حيث قال عباس صالحي: "نحن نتطلع إلى إنشاء وزارة إرشاد ثانية لمراقبة شبكات التواصل الاجتماعي".

وبرر وزير الثقافة الإيرانى ذلك بأنه على ضرورة قيام المنظمات الحكومية بالتكيف مع الظروف الجديدة، قائلاً: "الفضاء الإلكتروني هو نهاية العالم وبداية عالم جديد".

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