الرئيس اليمني يعين العميد الركن "الحبيشي" قائدا للمنطقة العسكرية الثالثة

أصدر الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، الأربعاء، قرارا رئيسيا حمل رقم (106) لسنة 2019 م قضت المادة الأولى منه بتعيين العميد الركن محمد أحمد الحبيشي قائدا للمنطقة العسكرية الثالثة قائدا للواء 13 مشاه ويرقي إلى رتبة لواء. وقضت المادة الثانية من هذا القرار العمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية والنشرات العسكرية.

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