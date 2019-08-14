أحرز أوليفيه جيرو، لاعب فريق تشيلسي، الهدف الأول فى شباك ليفربول الإنجليزى المحترف ضمن صفوفه النجم المصرى محمد صلاح، بالدقيقة 37 من زمن المباراة المقامة بينهما حاليا على ملعب "فودافون أرينا" معقل فريق بيشكتاش بمدينة "إسطنبول" التركية، فى بطولة كأس السوبر الاوروبي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر جيرو يسجل الهدف الأول في مرمى ليفربول بالسوبر الأوروبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.