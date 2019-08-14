توكل كرمان تفتح النار على منصور هادي: معتقل في الرياض يلطمه أصغر ضابط سعودي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

شنت الناشطة اليمنية والحقوقية المعروفة توكل كرمان، هجوما عنيفا على الرئيس عبدربه منصور هادي وحكومته متهمة إياه بالتواطئ مع السعودية والخضوع لابن سلمان حيث مقر إقامته الجبرية في الرياض.

وقالت “كرمان” في تدوينة لها بفيس بوك رصدتها (وطن) إن هادي ليس مجرد معتقل رهن الإقامة الجبرية في الرياض، يلطمه أصغر ضابط سعودي مرافق له، بل أيضا خائن لمصلحة الوطن العليا، حسب وصفها.

وتابعت:”سنجاريكم وسنفترض انه فقط مقيد الحرية مكره محتجز لدى السعوديين كما يقول هو لمن يلتقيه، وكما يقول اصحابه ومن يحسنون الظن به ومن يتعلقون بقشة ويلتمسون له مليون عذر؛ حتى في هذه الحالة، حالة القيد على حريته يصبح فاقد اللشرعية”

وأوضحت كرمان أن كل مايصدر عنه من اقوال وافعال لاتمثل الجمهورية اليمنية ولا معنى لها، “ولا تلزمنا بشيء حتى يتحررر ويزول القيد على حريته.”

ولفتت الناشطة اليمنية إلى أنه في حال طالت الفترة-وهي الآن قد طالت جداً – يجري اختيار بديلا له، الامر يسري على حكومته وقادة الاحزاب اليمنية القابعين في الرياض.

واختتمت ضاربة المثل بما حدث مع سعد الحريري في السعودية:”تذكروا حين احتجزت السعودية سعد الحريري بصورة مماثلة واجبرته على تقديم استقالته من الرياض، اعتبرت القيادة اللبنانية بأن الحريري مكره ومحتجز وبأن الاستقالة بحكم العدم، وكل مايصدر عنه من اقوال وافعال في السعودية لاقيمة لها.”