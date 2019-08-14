من انتم؟.. بقلم الطيب بابكر

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

نحنا نعرفكم جيدا

انتم المهزمون من الكيزان في كل المعارك انتم من حاربوتهم فهزموكم واستعلوا علينا بتلك الانتصارات الباهته علي ابناء الوطن

انتم من فاوضتمهم في في منابر السلام في الداخل والخارج واتفقتم معه علي المخاصصات والمناصب ودخلتم معه القصر الجمهوري وكنتم نوابه

انتم من تتاجرون بقضيه الهامش والسودان كله هامش وانتم من تلعبون بقضايا المعسكرات وفي نظري المعسكرات والسجون افضل من البيوت لانها تقدم الطعام والأمان

اعرفكم جيدا ونعرف تواصلكم الخفي من الدول الداعمه الحكم الاسلامي والإسلام بري منكم ومنهم

تسعون المناصب والفنادق وتتحدثون عن الهامش وتمثلون دور الضحيه

فقد حاربتم الحكومه السابقه لاسبابكم ومظالمك اما الان فقد انعدمت هذه الأسباب واوقفتم صوت البندقيه وزال عدوكم فإن اوقدتم نار الحرب فسوف يتصدر لكم الشعب باكمله شيبا وشبابا وكندكات ونسحقكم من وجه الأرض

وكل مالديكم هو مجموعات مسلحه ليس لها قواعد علي الارض فإن انهزمتم في فوز دنقو وغيرها تفرقتم بارض سبا

انتم لن تقفوا في هذا وجه الشعب الأبي وسنوقع اتفاقنا في موعده المحدد ونرقص ونفرح في قاعه الصداقه ولن تقفوا حجر عثره امام طموحات شعبي في بناء دوله المواطنه

# انتبهوا جيدا نحنا لسنا كتائب الكيزان نحنا الشعب باجمعه يحركنا منشور صغير من تجمع المهنين فتجودنا داخل كاودا او في جبل مره أو همشكوريب ندافع عن بلدنا وستجدونا لحمه واحده لكل من يريد أن يوقد نار الحرب لان مبدا السلميه شعارنا ولكن إذا رفعتم البندقيه سنرد وبقوه كمان

فهذا شعب اقتلع دوله الكيزان البوليسيه بكل افرعها وسجونها وكلابها وقدم ارواح أبنائه الشهداء

طمعا في دوله خاليه من الحروب والعنصريه والمخاصصه والجهوية والتهميش