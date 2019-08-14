تفاصيل اجتماع جبريل ابراهيم وسلفاكير بجوبا اليوم…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال رئيس حركة العدل والمساواة جبريل إبراهيم إنّ المباحثات التي تمّت مع رئيس دولة جنوب السودان سلفاكير ميارديت كان بناءة ومثمرة.

وضم القصر الرئاسي في جوبا اليوم”الأربعاء” اجتماعًا بين رئيس حركة العدل والمساواة جبريل إبراهيم ورئيس جنوب السودان سلفاكير لبحث ملف السلام.

ودفع سلفاكير بمبادرة لجمع القوات المسلّحة المنضوية تحت لواء الجبهة الثورية بهدفِ الوصول إلى سلامٍ شامل واستقرار في السودان.

وقال جبريل إبراهيم في تصريحاتٍ صحفية اليوم إنّهم أتوا إلى جوبا بمبادرة من رئيس جنوب السودان سلفاكير للتشاور والتفكير حول مستقبل السلام في السودان.

وأشار إلى أنّهم أطلعوا سلفاكير بمجريات المباحثات التي تمّت في العاصمة المصرية القاهرة مع قوى الحرية والتغيير.

وكان المستشار الخاص لرئيس دولة جنوب السودان للشؤون الأمنية توت قلواك كشف عن اجتماعاتٍ فردية سيقودها الرئيس سلفاكير ميارديت مع قادة حركة تحرير السودان،والحركة الشعبية قطاع الشمال وحركة العدل والمساواة لمناقشة السلام في السودان.

وجاءت دعوة سلفاكير ميارديت عقب نهاية المفاوضات بين قوى الحرية والتغيير والجبهة الثورية في العاصمة المصرية القاهرة والتي لم تثمر عن أيّ نتائج رغم استمرارها ليومين على التوالي.

ووتتسارع خطوات الوساطة قبل الموعد المحدّد مسبقًا بشأن التوقيع النهائي على الوثيقة الدستورية بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير في السابع عشر من الشهر الجاري.