البرهان: القوات المسلحة قادرة على حماية التحول الديقمراطي في البلاد…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أكد رئيس المجلس العسكري الانتقالي، الفريق أول عبدالفتاح البرهان، في كلمة بمناسبة الاحتفال بالعيد الـ65 للجيش السوداني، يوم الأربعاء، أن القوات المسلحة قادرة على حماية التحول لحكم ديمقراطي في البلاد، والحفاظ على أهداف الثورة المجيدة.

وقال البرهان، إن أفراد القوات المسلحة يسطرون في هذه المرحلة الملاحم والبطولات في السودان، مثنياً على دورهم في تلك الفترة في حفظ الأمن والاستقرار في البلاد.

وأضاف أن عيد القوات المسلحة الذي يصادف الـ14 من أغسطس، من كل عام يحل هذا العام والسودان يتأهب للاحتفال بالتوقيع النهائي السبت المقبل، على الاتفاق الذي يؤسس لمرحلة مهمة ومفصلية في تاريخ السودان، تحقق الانتقال لدولة الحرية والعدالة.

وأكد البرهان حرصهم على بناء قوات مسلحة مهنية قادرة على صون أمن وسلامة البلاد، دون موالاة لأية فئة أو جهة.

وحيّا البرهان القوات المسلحة، وهي تحتفل بأول عيد لها في ظل عهد جديد يؤسس للديمقراطية، متعهداً بأن تظل سنداً لحماية إرادة الشعب السوداني.