المريخ يتدرب استعدادًا لمواجهة الأهلي مروي

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
من المنتظر أنّ يؤدي المريخ مساء اليوم”الأربعاء” تدريبًا بملعبه”القلعة الحمراء” تأهبًا لمباراته المرتقبة في بطولة الممتاز أمام أهلي مروي.
ووصلت البعثة الحمراء الثلاثاء قادمةً من الجزائر بعد أداء مباراة شبيبة القبائل في ذهاب تمهيدي أبطال أفريقيا.
وخسر المريخ بهدفٍ دون مقابل، وسيكون في حاجة إلى الفوز بهدفين نظيفين حتى يتأهل إلى الدور القادم من المنافسة الأفريقية.
وسيواجه الفريق في الثامن عشر من الشهر الجاري نظيره أهلي مروي ضمن المرحلة الأولى من الدوري الممتاز.
يشار إلى المنافسة ستبدأ بعد غدٍ”الجمعة” دورانها بلقائين بكلٍ من كوستي وعطبرة.
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