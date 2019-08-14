أهلي شندي: إتحاد الكرة أمّن على طلبنا

الخليج 365 :

قال نادي أهلي شندي إنّ اتحاد كرة القدم السوداني وافق على طلبه بشأن نقل مباراته أمام حي الوادي نيالا في بطولة الممتاز لتلعب باستاد الخرطوم الدولي بدلاً عن ملعب شندي.

وقال مدير الكرة عبد المهيمن الأمين في تصريحٍ مقتضب لـ”باج نيوز” إنّ ملعب شندي سيكون جاهزًا لمباراتهم في البطولة الكنفدرالية.

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وتابع” طلبنا تحويل مباراتنا أمام الوادي نيالا لأنّ الصيانة في ملعب شندي ما زالت جارية، ولكّن تمّ التأكيد على أنّ يكون الاستاد جاهزًا قبل التاسع عشر من الشهر الجاري”.

وحدّد أهلي شندي الثالث والعشرين من الشهر الجاري موعدًا لمباراتهم أمام بانداري الكيني في إياب تمهيدي بطولة الكنفدرالية.

وكان التعادل قد حسم مواجهة الذهاب، وسيكون أهلي شندي في حاجة إلى الفوز للتأهل إلى الدور القادم.