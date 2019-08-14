بالصور: ” تويتر” يوثق حساب لوزير خارجية يدعي أنه لدولة وهمية بين السودان ومصر

وثق موقع التواصل الإجتماعي حساب لشخص يدعي أنه وزيراً لخارجية دولة وهمية بين السودان ومصر غير موجودة في الخرط الرسمية تسمى ” بير لاند “، بحسب ما طالع محرر “أخبار الخليج 365”.

وغرد الوزير الذي يدعى “محمد باحارث‏” : نحن نمثل قبائل بير طويل في دولة أسموها بيرلاند، مساحتها ٢٠٦٠ م تحدها جمهورية مصر شمالا و جمهورية السودان جنوب وهذه الخريطة الرسمية للدولة.

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مضيفاً بأنهم ‏‎دولة تحت التأسيس، عاصمتها بير طويل مكانها جنوب جمهورية مصر العربية و شمال جمهورية السودان، مساحتها ٢٠٦٠ كيلومتر مربع و سكانها حوال ١٨٠٠ نسمة يقودها ٤ قبائل ساكنة بجوار بعض ليس لديهم هوية او وثائق لأي دولة، يريدون هويات و ماء و كهرباء و اعتراف دولي بهم.

وقال في تغريدة اخرى‏ موقعة بوزير الخارجية: في بيرلاند نحن نحترم سكاننا من القبائل المسلمة و القبائل المسيحية و نحترم حرية الأديان.

لن نفرض على سكان بير طويل ديانة محددة، بل سنتحرم السلام و الإتفاق الذي بينهم، و حتى اليوم لم تشهد المنطقة اي مشاحنات او قتال بسبب الاحترام القائم بينهم.

ولم تعلق أي جهة رسمية من السودان او مصر على هذا الإدعاء.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)