بالصور: ” تويتر” يوثق حساب لوزير خارجية يدعي أنه لدولة وهمية بين السودان ومصر

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وثق موقع التواصل الإجتماعي حساب لشخص يدعي أنه وزيراً لخارجية دولة وهمية بين السودان ومصر غير موجودة في الخرط الرسمية تسمى ” بير لاند “، بحسب ما طالع محرر “أخبار الخليج 365”.
وغرد الوزير الذي يدعى “محمد باحارث” : نحن نمثل قبائل بير طويل في دولة أسموها بيرلاند، مساحتها ٢٠٦٠ م تحدها جمهورية مصر شمالا و جمهورية السودان جنوب وهذه الخريطة الرسمية للدولة.
مضيفاً بأنهم دولة تحت التأسيس، عاصمتها بير طويل مكانها جنوب جمهورية مصر العربية و شمال جمهورية السودان، مساحتها ٢٠٦٠ كيلومتر مربع و سكانها حوال ١٨٠٠ نسمة يقودها ٤ قبائل ساكنة بجوار بعض ليس لديهم هوية او وثائق لأي دولة، يريدون هويات و ماء و كهرباء و اعتراف دولي بهم.
وقال في تغريدة اخرى موقعة بوزير الخارجية: في بيرلاند نحن نحترم سكاننا من القبائل المسلمة و القبائل المسيحية و نحترم حرية الأديان.
لن نفرض على سكان بير طويل ديانة محددة، بل سنتحرم السلام و الإتفاق الذي بينهم، و حتى اليوم لم تشهد المنطقة اي مشاحنات او قتال بسبب الاحترام القائم بينهم.
ولم تعلق أي جهة رسمية من السودان او مصر على هذا الإدعاء.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
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