بالفيديو : أولتراس الهلال يتغني بأهازيج الثورة ويترحم على الشهداء في الملعب

انتشر مقطع فيديو في مواقع التواصل الاجتماعي وخصوصا موقع فيس بوك لأولتراس نادي الهلال السوداني وهم يتغنون باغاني الثورة .
ووجد الفيديو تفاعل واسع من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي , حيث رفع جمهور الاولتراس لافته مكتوب عليها “شهدائنا ما ماتو” وهو الهتاف المشعور في الثورة الاخيرة في نعي الشهداء .
وبحسب متابعات محرر (أخبار الخليج 365) فقد بداء الاولتراس المعروف باسم (الاسود الزرقاء) الهتاف المحبب لجمهور نادي الهلال “نادي الحركة الوطنية” ومن ثم الهتاف للشهداء ومن بعد ذلك الهتاف بالحرية .
وقام الاولتراس المشهور ايضا باسم (الكورفا نورد) دلالة للعرضة شمال باداء العديد من الاغنيات للنادي والشهداء والثورة .
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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