بالفيديو : أولتراس الهلال يتغني بأهازيج الثورة ويترحم على الشهداء في الملعب

انتشر مقطع فيديو في مواقع التواصل الاجتماعي وخصوصا موقع فيس بوك لأولتراس نادي الهلال السوداني وهم يتغنون باغاني الثورة .

ووجد الفيديو تفاعل واسع من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي , حيث رفع جمهور الاولتراس لافته مكتوب عليها “شهدائنا ما ماتو” وهو الهتاف المشعور في الثورة الاخيرة في نعي الشهداء .

Advertisements

وبحسب متابعات محرر (أخبار الخليج 365) فقد بداء الاولتراس المعروف باسم (الاسود الزرقاء) الهتاف المحبب لجمهور نادي الهلال “نادي الحركة الوطنية” ومن ثم الهتاف للشهداء ومن بعد ذلك الهتاف بالحرية .

وقام الاولتراس المشهور ايضا باسم (الكورفا نورد) دلالة للعرضة شمال باداء العديد من الاغنيات للنادي والشهداء والثورة .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)