العون الإنساني تستنجد بالمنظمات لإغاثة المتأثرين بالسيول والأمطار

استنجدت مفوضية العون الإنساني السودانية يوم الأربعاء، بالمنظمات الوطنية والأجنبية، لتقديم الدعم والإسناد للمناطق المتأثرة بالأمطار والسيول، التي أدت إلى معاناة كثير من المواطنين، وكشفت عن شروع غرفة الطوارئ الخاصة بها في عمل تقديرات للموقف.

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وأفصح مفوض العون الإنساني المكلف، محمد السناري مصطفى، بحسب وكالة السودان للأنباء، عن إجراء اتصالات مكثفة بعدد من المنظمات، وعن التواصل المستمر مع مفوضي الولايات .

وأكد المفوض تجهيز مواد إغاثية وإيوائية لمناطق بولاية النيل الأبيض، والتي تأثرت من جراء السيول والأمطار مشيراً إلى أن غرفة الطوارئ بالمفوضية، تقوم بمتابعة لصيقة للمتأثرين من الأمطار التي شهدتها البلاد في الأيام الماضية .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)