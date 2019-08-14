“قوى الحرية” تتفق مع “الثورية” على نقل مقررات اجتماع القاهرة للخرطوم

التاريخ: 14-أغسطس-2019
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أكدت مصر دعمها للحكومة الجديدة بالسودان في تحقيق تطلعات الشعب، وقالت الخارجية المصرية في بيان لها، إن اجتماع قوى الحرية والتغيير والجبهة الثورية الذي استضافته القاهرة مؤخراً، اتفق على عرض ما توصل إليه الطرفان، على قيادة قوى الحرية في الخرطوم.
وبحسب الشروق ذكر البيان أن الاجتماع بحث الوثيقة الدستورية المقرر التوقيع عليها في الـ17 من الشهر الجاري، وتبادل المشاركون الآراء بالخصوص، وأكد مواصلة مصر لاتصالاتها مع دول الجوار للسودان والإقليم من أجل تحقيق السلام والاستقرار هناك.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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