الوثيقةالدستورية طريق لتشكيل مؤسسات الفترةالانتقالية

قال محمد الحسن الصوفي رئيس تجمع الوفاق السوداني ان الوثيقة الدستورية التي تم التوقيع عليها بالاحرف الاولي بين المجلس العسكري وقوىاعلان الحرية والتغييرفي الرابع من اغسطس الجاري تمهد الطريق لتشكيل مؤسسات الفترة الانتقالية التي ستعمل على تنفيذ أهداف ثورة 19 ديسمبر المجيدة.

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واوضح الصوفي في تصريح بحسب (سونا) ان البلاد مقبلة خلال المرحلة القادمة على تحول جديد في الممارسة السياسية داعيا كل الاحزاب السياسية والحركات المسلحة للمشاركة في هذه العملية وصولا الي التحول الديمقراطي الذي ينشده الجميع، معربا عن أمله أن لا تشهد هذه الفترة إقصاء لأي مكون سياسي واضاف ” الوطن يحتاج لمجهودات كل أطياف العمل السياسي ” مؤكدا التزام تجمع الوفاق السوداني بالعمل بروح المسؤولية الوطنية مع كل الشركاء السياسيين من أجل الاستقرار السياسي بالبلاد وضمان فترة انتقالية آمنة ومستقرة تنقل البلاد من حالة الصراع السياسي البغيض الى حالة التعايش والوفاق.

وإمتدح رئيس تجمع الوفاق السوداني دور الوساطة الافريقية المشتركة والدول الصديقة والشقيقة في التوصل الى اتفاق الوثيقة الدستورية. وقال ان ادارة الوساطة للمفاوضات بين طرفي العملية السياسية بحكمة وحنكة كان له القدح المعلى في الوصول الى هذا التوافق الوطني .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)