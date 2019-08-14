محللون وخبراءيمتدحون دورالدعم السريع في درءاثار السيول

أمتدح محللون وخبراء المجهودات المجتمعية الكبيرة التي ظلت تقوم بها قوات الدعم السريع في درء اثار السيول والامطار وتقديم المساعدات للمتضررين معربين عن تقديرهم لمثل هذه المبادرات الانسانية التي تعمل على تخفيف حدة الضرر عن المواطنين.

واوضح د. أسامة محمد سعيد الخبير والباحث الاجتماعي في تصريح بحسب (لسونا) ان هذا الدور ليس بغريب على قيادة الدعم السريع مشيرا الى الزيارة الميدانية التي قام بها نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق اول محمد حمدان دقلو للمناطق التي تاثرت بالسيول والامطار وتوجيهاته المباشرة بضرورة معالجة أوجه الخلل والقصور حتى لاتتكرر مثل هذه المشكلات في المستقبل.

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من جانبه قال د. محي الدين محمد محي الدين الخبير والمحلل السياسي ان قوات الدعم السريع قوات منضبطة تعمل وفق القانون وتحت مظلة القوات المسلحة مشيرا الى الاسهامات التي قامت بها من أجل إنجاح ثورة 19ديسمبر المجيدة والاستجابة لنداء التغيير.

وأشاد د. محي الدين بالمبادرات المجتمعية التي تضطلع بها قوات الدعم السريع في مختلف مجالات العمل الانساني منوهاً الى العمل الذي قامت به في توزيع خراف الأضاحي على الأسر الفقيرة والمحتاجين بمناسبة عيد الأضحي المبارك فضلا عن الاعمال الاخرى التي قامت بها في توزيع الخيام ومعينات طوارئ الخريف على المتضررين من السيول والامطار.

الي ذلك أعرب د. ناجي علي بشير الأكاديمي وأستاذ الإعلام بالجامعات السودانية عن تقديره للأدوار المجتمعية والانسانية التي ظلت تضطلع بها قوات الدعم السريع الى جانب مهامها الأساسية في صون امن واستقرار البلاد وأضاف ” هذه الأدوار ليست بغريبة على الدعم السريع الذي شهد له الجميع بالعمل بتجرد ونكران ذات من أجل مصلحة الوطن” واشار د. ناجي الى الاستنفار الذي اعلنه نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي خلال ترؤسه للجنة الطوارئ القومية للقوات الامنية والعسكرية بالنزول للشارع ومشاركة المواطنين في إصحاح البيئة وتنظيف الشوارع ودرء اثار السيول والامطار. واهاب ناجي بالشباب بمختلف انتماءاتهم ومكوناتهم السياسية والاجتماعية للمشاركة في حملة تنظيف الشوارع ومساعدة المتضررين من السيول والامطار.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)ر