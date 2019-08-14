ترقب شعبي للتوقيع النهائي على الاعلانين السياسي والدستوري

التاريخ: 14-أغسطس-2019
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يترقب المواطنون بولاية الخرطوم ليلة السبت 17اغسطس التوقيع النهائي على الاعلانين السياسي والدستوري بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى اعلان الحرية والتغيير، وأعربوا عن سعادتهم للوصول الي الاتفاق النهائي داعين الحكومة الانتقاليه المرتقبة الى حلحلة قضايا الوطن والمواطن.
وبحسب استطلاع لـ(سونا) خلال أيام عيد الأضحي وسط مواطني الخرطوم لتلمس الأراء والأحاسيس، المواطن حسين محمود بائع خراف بالسوق الشعبي ام درمان ،قال انتهي وقت الكلام والمفاوضات ونرجو سريعا الالتفات لمعاش الناس، بينما شددت المواطنة طيبة عبدالفضيل من مدينة الثورة على ضرورة الاهتمام بالخدمات التي تقدم للمواطن من صحة وتعليم. في مدينة بحري المحطة الوسطي طالب سائق حافلة ان تهتم الحكومة القادمة بمسألة الإمداد الكهربائي، بينما قال راكب في ذات الحافلة ( الأسعار نار لازم يكون في حل) وبمدينة الخرطوم أعرب المهندس مجدي جعفر عن تفاؤله بالمرحلة الانتقالية لانها مدخل لعودة الحياة الديمقراطية، وقال طلب صاحب بقالة بشارع الجمهورية ( دايرين عمل وليس كلام وتنظير).
السر بابكر نجار بالريف الجنوبي توقع انفراج سياسي عام وعودة الهدوء والاستقرار بينما دعت المواطنة السُرة الى الاهتمام بتشغيل الشباب (العطالة) وقال المواطن مصطفي بالريف الشمالي منطقة السروراب ، المهم ان يكون هناك سلام وأمن حتي يعيش المواطن في وطنه بطمأنينة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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