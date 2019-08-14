قيادي بقوى التغيير : نحن ضد الاقصاء والاصوات المعارضة داخل البرلمان لتقويم اداء الحكومة القادمة

برر د.ابراهيم الامين نائب رئيس حزب الامة القومي والقيادي بقوى إعلان الحرية والتغيير منح الاغلبية في المجلس التشريعي الانتقالي لقوى إعلان الحرية والتغيير باعطائها حق اختيار 67% من عضوية المجلس التي لايتجاوز عددها الثلاثمائة عضوا ومنح نسبة ال 33% للقوى الاخرى غير الموقعة على اعلان الحرية والتغيير بان الحكومة الانتقالية مكلفة وفق برنامج بسقف زمني محدد ويجب ان يكون لها سند ومحصنة من اي محاولة لطرح الثقة فيها.

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وقال د.ابراهيم الامين في حوار بحسب وكالة السودان للانباء انه اذا طرحت الثقة في الحكومة الانتقالية بعد شهر او ثلاثة اسابيع من تشكيلها فان الحكومة ستهتز ويؤثر ذلك علي الوضع بصورة كاملة لذا تم التوافق في الوثيقة الدستورية بان يضم المجلس التشريعي الانتقالي كل الوان الطيف السوداني عدا اولئك الذين شاركوا في حكومة المؤتمر الوطني الى اخر يوم.

واضاف قائلا ” نحن ضد الاقصاء والسودان لكل السودانيين واي انسان هو جزء منا ولايمكن ان نعامله بصورة تشعره بانه معزول ،وقال لا نريد ان نكرر اخطاء الماضي والهدف من تمثيل هذه الاصوات التي لاعلاقة لها بقوى الحرية والتغيير ان تكون اصوات ناقدة ومعارضة داخل البرلمان لتقويم اداء الحكومة”.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)