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تجمّع المهنيين السودانيين يوجّه إنذاراً للمجلس العسكري

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Moayd Noreldeen 0 تبليغ

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التاريخ: 14-أغسطس-2019

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تجمّع المهنيين السودانيين يوجّه إنذاراً للمجلس العسكري

طالب تجمّع المهنيين السودانيين المجلس العسكري بإيقاف مسح الجداريات فورًا، مقدّمًا الدعوة في ذات الوقت لجميع الثوار بمواصلة رسم الجداريات وممارسة كافة حقوقهم في التعبير وحماية الحقوق المنتزعة في كلّ المواقع.

 

وبحسب موقع النيلين  فإنّ تجمّع المهنيين اتهم المجلس العسكري وأعداء الثورة بمسح الجداريات التي زيّنت شوارع القيادة العامة وبعض شوارع الخرطوم.

 

وشهدت ساحة الاعتصام أمام القيادة العامة في الخرطوم، رسم المعتصمين لعديد من اللوحات التي تخلّد للثورة الشعبية التي اندلعت في البلاد ديسمبر الماضي، قبل أنّ يتمّ فضّ الاعتصام بالقوة في يونيو الماضي.

 

وأضاف” تجمّع المهنيين يدين هذا السلوك ويعتبره انتهاكًا واضحًا وامتدادًا مقصودًا لطمس أحد أهم ملامح الثورة”.

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وأشار البيان إلى أنّ ما تمّ ما هو إلاّ محاولة بائسة لإخفاء جمال وآدب وثقافة الثورة التي ابتكرها الشعب العبقرى تعبيرًا عن تلازم الفعل الثوري والجمالي.

 

وتابع”هذه خطوة عبثية وتنمّ عن عجزِ أعداء الثورة عن إدراك تجذّر الثورة ووعيّها في كل قلب وفؤاد”.

 

وسابقًا، كان المجلس العسكري الانتقالي في السودان قد قرّر إنزال قوة أمنية وعسكرية للقيام بعملية تنظيف للعاصمة الخرطوم على خلفية الأمطار التي هطلت في البلاد مؤخرًا.

 

وتتأهب البلاد لاستقبال قادة عددٍ من الدول في السابع عشر من الشهر الجاري لحضور التوقيع النهائي بين”العسكري” والتغيير” على الوثيقة الدستورية.

 

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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