الجبهة الثورية تطالب بدمج قواتها في الجيش

أكد القيادي في “الجبهة الثورية” السودانية ياسر عرمان أن الاستحقاقات المطلوبة للجبهة خلال المرحلة الانتقالية القادمة تقوم على عملية الاندماج ووجود خارطة طريق تكون مضمنة في الإعلان الدستوري، بالإضافة إلى “تشكيل برلمان يكون قادراً على عكس التنوع وحل قضايا السودان”.

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وأشار عرمان، في مقابلة مساء الثلاثاء بحسب قناة “الحدث، إلى أن الجبهة تريد أن تكون جزءا من العملية السياسية في السودان وأن تنهي الحرب تماماً.

وأكد قدرة الجبهة في المساهمة في عملية الترتيبات الأمنية، مشيراً إلى دمج الحركات المسلحة في “جيش موحد”.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)