دعوة السيسي للمشاركة في التوقيع النهائي على الإعلان الدستوري في السودان

التاريخ: 14-أغسطس-2019
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كشف مسؤول سوداني عن دعوة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لحضور التوقيع النهائي على الوثيقة الدستورية المتفق عليها بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي في الخرطوم الأسبوع المقبل.
وبحسب موقع النيلين قال المسؤول الذي رفض اسمه بحسب موقع 24 الاماراتي إنه تمت دعوة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تقديراً لدور بلاده في دعم إنهاء الأزمة، فضلاً عن رئاسته الحالية للاتحاد الأفريقي، مشيراً إلى أن الخرطوم ترحب بشدة بحضور السيسي وقادة الدول المجاورة والصديقة للسودان.
وأشار المسؤول إلى أنه من المتوقع حضور رئيس وزراء أثيوبيا آبي أحمد والذي ساهمت بلاده بقوة في التوسط للوصول إلى التوقيع المبدئي بالأحرف الأولى على الإعلان الدستوري.ومن المقرر التوقيع النهائي على وثيقة الإعلان الدستوري يوم السبت المقبل في الخرطوم.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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